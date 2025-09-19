https://ria.ru/20250919/zakharova-2042917085.html

Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова

Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее, категорический отказ властей Польши от предложенных Минобороны России консультаций говорят о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента. Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

