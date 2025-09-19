Рейтинг@Mail.ru
Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/zakharova-2042917085.html
Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова
Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова - РИА Новости, 19.09.2025
Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова
Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:44:00+03:00
2025-09-19T10:44:00+03:00
в мире
россия
польша
мария захарова
еврокомиссия
варшава
дональд туск
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040979159_0:89:1704:1048_1920x0_80_0_0_99d9abf2e7bd25c7d2e4882ee9450220.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее, категорический отказ властей Польши от предложенных Минобороны России консультаций говорят о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента. Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
https://ria.ru/20250919/zakharova-2042915246.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040979159_95:0:1610:1136_1920x0_80_0_0_944c1c895361474efdf155972dbf80d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, мария захарова, еврокомиссия, варшава, дональд туск, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Польша, Мария Захарова, Еврокомиссия, Варшава, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен
Запад не заинтересован в правде об инциденте в Польше, считает Захарова

Захарова: Запад не заинтересован в реальной картине инцидента с дронами в Польше

© AP Photo / Rafal NiedzielskiСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее, категорический отказ властей Польши от предложенных Минобороны России консультаций говорят о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента. Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Захарова назвала обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше голословными
Вчера, 10:32
 
В миреРоссияПольшаМария ЗахароваЕврокомиссияВаршаваДональд ТускУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала