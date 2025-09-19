https://ria.ru/20250919/zaharova-2042952242.html

Захарова пошутила над Польшей после сообщения об испытаниях в КНДР

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над официальной Варшавой, репостнув сообщение Telegram-канала РИА Новости о том, что в КНДР под руководством Ким Чен Ына прошли испытания беспилотных вооружений. "Ждём комментариев из Варшавы о том, как их запугивают", - написала Захарова в своем Telegram-канале, репостнув сообщение канала РИА Новости. Свой комментарий она снабдила "смайликом" со смеющимся котенком. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов. Он назвал развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации вооруженных сил КНДР. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.

