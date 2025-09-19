Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:39 19.09.2025 (обновлено: 05:22 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/xzibit-2042871258.html
Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России
Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России - РИА Новости, 19.09.2025
Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России
Выступление рэпера Xzibit (Элвина Натаниэля Джойнера IV) 27 сентября в московских "Лужниках" станет первым его выступлением в России за последние шесть лет,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:39:00+03:00
2025-09-19T05:22:00+03:00
культура
москва
россия
сша
канье уэст
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
мтс
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042893439_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_5573c83aab08fb6b624706ac928ea517.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Выступление рэпера Xzibit (Элвина Натаниэля Джойнера IV) 27 сентября в московских "Лужниках" станет первым его выступлением в России за последние шесть лет, выяснило РИА Новости.По данным графика артиста, с которым ознакомился корреспондент агентства, последнее выступление Xzibit для отечественной публики прошло на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ в 2019 году. Артист также планировал дать концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве в 2024 году, но они так и не состоялись.В конце сентября этого года Xzibit на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках" выйдет на сцену с российскими музыкантами — рок-группой "Кипелов" и артистом Xolidayboy. Вход на концерт будет свободным.Позднее, в конце октября, Xzibit отправится в круиз Rock the Bells из Майами на Багамские острова.В этом году с концертами в Россию собирались приехать и другие зарубежные артисты, причем некоторым это все же удавалось.В июле 2024 года Москву посетил рэпер Канье Уэст. Как сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I., это был исключительно частный визит, концерты не обсуждались и не планировались. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
https://ria.ru/20250917/sirius-2042595661.html
https://ria.ru/20250703/emin-2026951100.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042893439_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_b5630fab09d4663b1bb0d3ff47fc4c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сша, канье уэст, snoop dogg (calvin broadus, jr.), мтс, культура, xzibit
Культура, Москва, Россия, США, Канье Уэст, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.), МТС, Культура, Xzibit
Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России

Рэпер Xzibit из США впервые выступит в России за последние шесть лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкXzibit
Xzibit - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Xzibit. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Выступление рэпера Xzibit (Элвина Натаниэля Джойнера IV) 27 сентября в московских "Лужниках" станет первым его выступлением в России за последние шесть лет, выяснило РИА Новости.
По данным графика артиста, с которым ознакомился корреспондент агентства, последнее выступление Xzibit для отечественной публики прошло на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ в 2019 году. Артист также планировал дать концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве в 2024 году, но они так и не состоялись.
Игра на фортепиано - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Музыкальная сборная России" впервые выступила перед зрителями
17 сентября, 23:52
В конце сентября этого года Xzibit на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках" выйдет на сцену с российскими музыкантами — рок-группой "Кипелов" и артистом Xolidayboy. Вход на концерт будет свободным.
Позднее, в конце октября, Xzibit отправится в круиз Rock the Bells из Майами на Багамские острова.
В этом году с концертами в Россию собирались приехать и другие зарубежные артисты, причем некоторым это все же удавалось.
  • Американский рэпер DaBaby выступил на московской площадке VK Stadium 28 февраля.
  • Рэп-исполнитель Offset из США дважды переносил выступление в российской столице, но так и не смог прилететь в июне из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем и массовой отмены рейсов.
  • Летом на сцену "МТС Live Холла" вышли другие исполнители из США — Lil Pump & SmokePurpp.
  • Исполнитель хитов Taste и Loyal, музыкант Tyga дал концерт на столичной "ЦСКА Арене" в июне, а в начале августа — на берегу пляжа-ресторана "Речной".
В июле 2024 года Москву посетил рэпер Канье Уэст. Как сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I., это был исключительно частный визит, концерты не обсуждались и не планировались.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Певец Эмин Агаларов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год
3 июля, 15:27
 
КультураМоскваРоссияСШАКанье УэстSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)МТСКультураXzibit
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала