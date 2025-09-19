Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России
Рэпер Xzibit из США впервые выступит в России за последние шесть лет
Xzibit. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Выступление рэпера Xzibit (Элвина Натаниэля Джойнера IV) 27 сентября в московских "Лужниках" станет первым его выступлением в России за последние шесть лет, выяснило РИА Новости.
По данным графика артиста, с которым ознакомился корреспондент агентства, последнее выступление Xzibit для отечественной публики прошло на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ в 2019 году. Артист также планировал дать концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве в 2024 году, но они так и не состоялись.
В конце сентября этого года Xzibit на фестивале "Уличный драйв" в "Лужниках" выйдет на сцену с российскими музыкантами — рок-группой "Кипелов" и артистом Xolidayboy. Вход на концерт будет свободным.
Позднее, в конце октября, Xzibit отправится в круиз Rock the Bells из Майами на Багамские острова.
В этом году с концертами в Россию собирались приехать и другие зарубежные артисты, причем некоторым это все же удавалось.
- Американский рэпер DaBaby выступил на московской площадке VK Stadium 28 февраля.
- Рэп-исполнитель Offset из США дважды переносил выступление в российской столице, но так и не смог прилететь в июне из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем и массовой отмены рейсов.
- Летом на сцену "МТС Live Холла" вышли другие исполнители из США — Lil Pump & SmokePurpp.
- Исполнитель хитов Taste и Loyal, музыкант Tyga дал концерт на столичной "ЦСКА Арене" в июне, а в начале августа — на берегу пляжа-ресторана "Речной".
В июле 2024 года Москву посетил рэпер Канье Уэст. Как сообщили РИА Новости в концертном агентстве T.C.I., это был исключительно частный визит, концерты не обсуждались и не планировались.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.