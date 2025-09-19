https://ria.ru/20250919/vyborg-2042912440.html

Прокуратура организовала проверку после подтоплений в Выборге

19.09.2025

Прокуратура организовала проверку после подтоплений в Выборге

Прокурорская проверка организована после подтопления дворов и объектов инфраструктуры из-за сильных дождей в городе Выборг Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 19.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Прокурорская проверка организована после подтопления дворов и объектов инфраструктуры из-за сильных дождей в городе Выборг Ленинградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Выборгская городская прокуратура организовала проведение проверки в связи с фактами подтопления дворовых территорий и объектов инфраструктуры в городе Выборге, произошедшего в результате обильных атмосферных осадков, выпавших накануне", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства Ленобласти. Отмечается, что прокуроры оценят, насколько эффективно сработали органы местного самоуправления и коммунальные службы, которые отвечают за состояние систем водоотведения. Также надзорное ведомство установит, своевременно ли ликвидировались последствия подтоплений. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в пятницу сообщил, что в Выборге за ночь выпала половина месячной нормы осадков.

