На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла - РИА Новости, 19.09.2025
07:22 19.09.2025
На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Мощный пепловый выброс произошел на одном из самых активных вулканов Камчатки – Шивелуче, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. "В 14.40 по камчатскому времени (5.40 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 20 километров на север от вулкана", – говорится в сообщении ученых. Специалисты установили для вулкана оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – подчеркнули в KVERT. Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мониторинг активности вулкана продолжается.
На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Мощный пепловый выброс произошел на одном из самых активных вулканов Камчатки – Шивелуче, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.
"В 14.40 по камчатскому времени (5.40 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 20 километров на север от вулкана", – говорится в сообщении ученых.
Специалисты установили для вулкана оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – подчеркнули в KVERT.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мониторинг активности вулкана продолжается.
