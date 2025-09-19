https://ria.ru/20250919/vulkan-2042884498.html
На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла
На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла - РИА Новости, 19.09.2025
На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла
Мощный пепловый выброс произошел на одном из самых активных вулканов Камчатки – Шивелуче, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:22:00+03:00
2025-09-19T07:22:00+03:00
2025-09-19T07:22:00+03:00
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036298_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_78b8b029a9fe2030653ee832ecbcf463.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Мощный пепловый выброс произошел на одном из самых активных вулканов Камчатки – Шивелуче, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. "В 14.40 по камчатскому времени (5.40 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 20 километров на север от вулкана", – говорится в сообщении ученых. Специалисты установили для вулкана оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – подчеркнули в KVERT. Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мониторинг активности вулкана продолжается.
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036298_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_77c2dd725910ec991b2b6a5c62d8ed1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия
Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Происшествия
На вулкане Шивелуч на Камчатке произошел мощный выброс пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра