Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Врачи в Дагестане оказывают необходимую помощь больному раком мальчику, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву, сейчас ребенок находится на лечении в Детской городской клинической больнице в Махачкале, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия", его госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России.
"Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице (в Махачкале - ред.), где его навестил замминистра здравоохранения республики Дагестан Патхула Патхулаев... Главный врач ДГКБ Рафик Магомедов вместе с лечащим врачом маленького пациента рассказали, какие этапы медицинской поддержки получает ребёнок сейчас и что ещё планируется сделать... Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией... Все силы направлены на улучшение состояния мальчика", – говорится в сообщении.
12 сентября, 04:21