https://ria.ru/20250919/vrachi-2042941107.html

Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан

Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан - РИА Новости, 19.09.2025

Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан

Врачи в Дагестане оказывают необходимую помощь больному раком мальчику, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:45:00+03:00

2025-09-19T11:45:00+03:00

2025-09-19T11:45:00+03:00

здоровье - общество

республика дагестан

россия

китай

владимир путин

дмитрий песков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Врачи в Дагестане оказывают необходимую помощь больному раком мальчику, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву, сейчас ребенок находится на лечении в Детской городской клинической больнице в Махачкале, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия", его госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. "Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице (в Махачкале - ред.), где его навестил замминистра здравоохранения республики Дагестан Патхула Патхулаев... Главный врач ДГКБ Рафик Магомедов вместе с лечащим врачом маленького пациента рассказали, какие этапы медицинской поддержки получает ребёнок сейчас и что ещё планируется сделать... Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией... Все силы направлены на улучшение состояния мальчика", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250912/vrachi-2041343653.html

республика дагестан

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, республика дагестан, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, общество