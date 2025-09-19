Рейтинг@Mail.ru
Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан - РИА Новости, 19.09.2025
11:45 19.09.2025
Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан
здоровье - общество
республика дагестан
россия
китай
владимир путин
дмитрий песков
общество
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Врачи в Дагестане оказывают необходимую помощь больному раком мальчику, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву, сейчас ребенок находится на лечении в Детской городской клинической больнице в Махачкале, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия", его госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. "Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице (в Махачкале - ред.), где его навестил замминистра здравоохранения республики Дагестан Патхула Патхулаев... Главный врач ДГКБ Рафик Магомедов вместе с лечащим врачом маленького пациента рассказали, какие этапы медицинской поддержки получает ребёнок сейчас и что ещё планируется сделать... Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией... Все силы направлены на улучшение состояния мальчика", – говорится в сообщении.
здоровье - общество, республика дагестан, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, общество
Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Врачи из Владивостока, спасшие жизнь предпринимателю из Грузии, который прибыл на Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Врачи спасли жизнь грузинскому бизнесмену, приехавшему на ВЭФ
12 сентября, 04:21
 
