Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" за неделю

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за неделю освободила ряд населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял более 1860 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское... Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 августа.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Потери противника на данном направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.

