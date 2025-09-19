Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 19.09.2025 (обновлено: 12:24 19.09.2025)
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" за неделю
Российская группировка "Восток" за неделю освободила ряд населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял более 1860... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за неделю освободила ряд населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял более 1860 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское... Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 августа.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Потери противника на данном направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
запорожская область
днепропетровская область
безопасность, запорожская область, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за неделю освободила ряд населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял более 1860 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское... Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 августа.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
