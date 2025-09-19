https://ria.ru/20250919/vostok-2042950686.html
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" за неделю
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" за неделю
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за неделю освободила ряд населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял более 1860 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское... Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 августа.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Потери противника на данном направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
