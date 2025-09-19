https://ria.ru/20250919/vojska-2042886525.html

Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Павлограде

2025-09-19T07:46:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Российские войска уничтожили точным ударом крупный склад боеприпасов ВСУ в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Павлограде. "По оперативной информации, в ходе атаки в Павлограде уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. На месте удара возник большой пожар, в городе слышна множественная вторичная детонация, продолжающаяся уже свыше часа", - сказал Рогов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

