В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
23:24 19.09.2025 (обновлено: 23:26 19.09.2025)
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт в Волгограде
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Волгоград Артем Кореняко Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Россия
 
 
Заголовок открываемого материала