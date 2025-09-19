https://ria.ru/20250919/voennye-2042914593.html
ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом
ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом - РИА Новости, 19.09.2025
ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом
Удары нанесены по району переукомплектования военных ВСУ под Павлоградом, расположенном в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:31:00+03:00
2025-09-19T10:31:00+03:00
2025-09-19T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
павлоград
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_0a23b35e033c30cd0e5d9d1d2237667c.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удары нанесены по району переукомплектования военных ВСУ под Павлоградом, расположенном в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Есть данные, что были прилеты в районе, на востоке от Павлограда. Известно, что есть несколько занятых военными бывших зон отдыха, как например в Сосновом Лесу возле населенных пунктов Терновка и Богдановка (в Черниговской области - ред.). Туда выводят разбитые на Донбассе подразделения (ВСУ - ред.) для доукомплектации и снабжения техникой", - сообщил Лебедев. Лебедев добавил, что ударами также поражены склады с боеприпасами и площадки хранения беспилотников ВСУ в Павлоградском районе области, отмечались сильные вторичные детонации и перебои в электроснабжении.
https://ria.ru/20250919/dnr-2042911630.html
павлоград
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80c7a7fd277c968efb5650541fc50276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павлоград, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом
Российский военные поразили район переукомплектования ВСУ под Павлоградом