ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом - РИА Новости, 19.09.2025
10:31 19.09.2025
ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом
ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удары нанесены по району переукомплектования военных ВСУ под Павлоградом, расположенном в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Есть данные, что были прилеты в районе, на востоке от Павлограда. Известно, что есть несколько занятых военными бывших зон отдыха, как например в Сосновом Лесу возле населенных пунктов Терновка и Богдановка (в Черниговской области - ред.). Туда выводят разбитые на Донбассе подразделения (ВСУ - ред.) для доукомплектации и снабжения техникой", - сообщил Лебедев. Лебедев добавил, что ударами также поражены склады с боеприпасами и площадки хранения беспилотников ВСУ в Павлоградском районе области, отмечались сильные вторичные детонации и перебои в электроснабжении.
ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ВС России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удары нанесены по району переукомплектования военных ВСУ под Павлоградом, расположенном в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Есть данные, что были прилеты в районе, на востоке от Павлограда. Известно, что есть несколько занятых военными бывших зон отдыха, как например в Сосновом Лесу возле населенных пунктов Терновка и Богдановка (в Черниговской области - ред.). Туда выводят разбитые на Донбассе подразделения (ВСУ - ред.) для доукомплектации и снабжения техникой", - сообщил Лебедев.
Лебедев добавил, что ударами также поражены склады с боеприпасами и площадки хранения беспилотников ВСУ в Павлоградском районе области, отмечались сильные вторичные детонации и перебои в электроснабжении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградДнепропетровская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
