ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом

ВС России нанесли удар по району переукомплектования ВСУ под Павлоградом

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удары нанесены по району переукомплектования военных ВСУ под Павлоградом, расположенном в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Есть данные, что были прилеты в районе, на востоке от Павлограда. Известно, что есть несколько занятых военными бывших зон отдыха, как например в Сосновом Лесу возле населенных пунктов Терновка и Богдановка (в Черниговской области - ред.). Туда выводят разбитые на Донбассе подразделения (ВСУ - ред.) для доукомплектации и снабжения техникой", - сообщил Лебедев. Лебедев добавил, что ударами также поражены склады с боеприпасами и площадки хранения беспилотников ВСУ в Павлоградском районе области, отмечались сильные вторичные детонации и перебои в электроснабжении.

