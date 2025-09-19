На Украине число поступающих в вузы в этом году сократилось вдвое
На Украине число абитуриентов сократились вдвое из-за демографического кризиса
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Число абитуриентов, поступающих в украинские высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось вдвое, сообщает издание "Украинская правда".
Издание "Украинские национальные новости" ранее в пятницу сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек.
"Количество мест на бакалавриат в учреждениях высшего образования на Украине превышает реальное количество студентов. В частности, в этом году вузы готовы были принять 429 тысяч абитуриентов, тогда как заявления на поступление подали лишь около 200 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
"Украинская правда" со ссылкой на главу директората высшего образования и образования взрослых министерства образования и науки Украины Олега Шарова отмечает, что "такая ситуация является следствием демографического кризиса, который начался много лет назад".
"Мы еще 17-20 лет назад принимали на бакалавриат по полмиллиона человек в год. Количество мест, которое в то время было оборудовано и подготовлено учреждениями высшего образования, сокращается… Действительно, имеем избыток физических мест", - приводит слова Шарова издание.
По его словам, сейчас до середины октября многие учреждения высшего образования добирают поступающих. "Но этих 400 тысяч никто не наберет, этих поступающих просто физически нет", – отметил Шаров.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.
