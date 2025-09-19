Рейтинг@Mail.ru
Еврокоммисар назвал условие возврата Киевом репарационных кредитов - РИА Новости, 19.09.2025
14:32 19.09.2025
Еврокоммисар назвал условие возврата Киевом репарационных кредитов
Еврокоммисар назвал условие возврата Киевом репарационных кредитов - РИА Новости, 19.09.2025
Еврокоммисар назвал условие возврата Киевом репарационных кредитов
Еврокоммисар Валдис Домбровскис на брифинге в Копенгагене заявил, что Украина должна будет вернуть кредиты ЕС, основанные на замороженных активах ЦБ РФ, только... РИА Новости, 19.09.2025
экономика
россия
украина
киев
валдис домбровскис
григорий карасин
сергей лавров
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокоммисар Валдис Домбровскис на брифинге в Копенгагене заявил, что Украина должна будет вернуть кредиты ЕС, основанные на замороженных активах ЦБ РФ, только если Россия выплатит Украине "репарации". Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. "Что касается репарационного кредита… это будет кредит с ограниченными ресурсами для Украины, финансируемый за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центрального банка. Это не повлияет на требования России к финансовым учреждениям, владеющим этими замороженными активами, которые останутся в полном объеме, но этот кредит будет погашен только в том случае, если Украина получит репарации от России. Таким образом, по сути, возмещение будет произведено авансом", - сказал Домбровскис. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
украина
киев
экономика, россия, украина, киев, валдис домбровскис, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, совет федерации рф, g7
Экономика, Россия, Украина, Киев, Валдис Домбровскис, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Совет Федерации РФ, G7
Еврокоммисар назвал условие возврата Киевом репарационных кредитов

Домбровскис: Украина должна будет вернуть кредиты ЕС, если РФ выплатит репарации

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокоммисар Валдис Домбровскис на брифинге в Копенгагене заявил, что Украина должна будет вернуть кредиты ЕС, основанные на замороженных активах ЦБ РФ, только если Россия выплатит Украине "репарации".
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
"Что касается репарационного кредита… это будет кредит с ограниченными ресурсами для Украины, финансируемый за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центрального банка. Это не повлияет на требования России к финансовым учреждениям, владеющим этими замороженными активами, которые останутся в полном объеме, но этот кредит будет погашен только в том случае, если Украина получит репарации от России. Таким образом, по сути, возмещение будет произведено авансом", - сказал Домбровскис.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевВалдис ДомбровскисГригорий КарасинСергей ЛавровЕвросоюзСовет Федерации РФG7
 
 
