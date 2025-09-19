Эксперт оценил идею создания союза исламских стран
Яшар заявил, что военный союз Турции и исламских стран сможет сдерживать Израиль
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Формирование военного и экономического союза исламских стран с участием Турции, Ирана, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии может стать серьезным сдерживающим фактором для Израиля, считает турецкий политический аналитик Рамазан Яшар.
"Турция в одиночку не способна остановить Израиль. Но объединенные силы исламских стран - Ирана, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии при поддержке экономических ресурсов Персидского залива способны создать давление на США и заставить их сдерживать Тель-Авив", - говорится колонке Яшара на портале Haber7.
По мнению эксперта, идея создания военного и экономического союза исламских стран, которую Турция продвигает уже многие годы, сегодня получает поддержку других государств региона.
Призыв президента Ирана Масуда Пезешкиана к формированию союзных механизмов и итоговое заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости развивать совместные системы безопасности, обмен разведданными и кризисное управление, по мнению Яшара, демонстрируют рост понимания и готовности стран региона к координированным действиям.
"Если исламские страны не выстроят институциональную структуру союза, Израиль не будет остановлен, а США не станут его ограничивать", - подчеркнул эксперт.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим 16 сентября заявил, что город Газа принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
Израильские военные во вторник сообщили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ночных ударов по сектору Газа заявил, что город "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора: там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
