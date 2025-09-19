https://ria.ru/20250919/turtsija-2042882199.html

В Турции оценили идею создать альянс с Россией и Китаем

В Турции оценили идею создать альянс с Россией и Китаем - РИА Новости, 19.09.2025

В Турции оценили идею создать альянс с Россией и Китаем

Предложение соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Девлета Бахчели о создании альянса Турции с Россией и Китаем звучит как утопия на фоне... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T06:53:00+03:00

2025-09-19T06:53:00+03:00

2025-09-19T06:53:00+03:00

в мире

израиль

турция

россия

айдын сезер

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Предложение соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Девлета Бахчели о создании альянса Турции с Россией и Китаем звучит как утопия на фоне членства Анкары в НАТО, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер. Состоящая в альянсе с правящей партией Партия националистического движения (MHP) предлагает создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", состоящей из США и Израиля, заявил в четверг лидер партии Девлет Бахчели. Политик обвинил Израиль в совершении геноцида в секторе Газа на протяжении уже более 700 дней и отметил, что израильские провокации представляют серьезную угрозу для Турции и ее соседей, в условиях этой угрозы необходимо проработать все возможные варианты развития событий. "Данное заявление Бахчели нацелено на формирование повестки дня, ориентированной на внутреннюю политику... Если он действительно верит в то, что Израиль можно остановить, создав альянс с Россией и Китаем, то в первую очередь он должен заявить, что Турция должна выйти из НАТО и союза с Западом", - подчеркнул Сезер. Он указал, что Турция также подписала за последнее время ряд важных соглашений с западными экономическими структурами на фоне финансового кризиса, параллельно пытаясь наладить отношения с Евросоюзом. С этим фактом Сезер связывает и относительно мягкую реакцию Анкары на приобретение Кипром израильской ПВО. По мнению Сезера, целью "утопического" заявления Бахчели является лишь стремление начать дискуссию в обществе без ожидания реакции официальной Анкары. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим 16 сентября заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. Израильские военные во вторник сообщили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ночных ударов по сектору Газа сделал заявление, что город - "в огне". Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора: там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.

https://ria.ru/20240923/turtsiya-1973837175.html

https://ria.ru/20250608/ryutte-2021680382.html

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001628013.html

израиль

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, турция, россия, айдын сезер, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, нато, хамас