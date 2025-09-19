Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили идею создать альянс с Россией и Китаем - РИА Новости, 19.09.2025
06:53 19.09.2025
В Турции оценили идею создать альянс с Россией и Китаем
2025-09-19T06:53:00+03:00
2025-09-19T06:53:00+03:00
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Предложение соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Девлета Бахчели о создании альянса Турции с Россией и Китаем звучит как утопия на фоне членства Анкары в НАТО, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер. Состоящая в альянсе с правящей партией Партия националистического движения (MHP) предлагает создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", состоящей из США и Израиля, заявил в четверг лидер партии Девлет Бахчели. Политик обвинил Израиль в совершении геноцида в секторе Газа на протяжении уже более 700 дней и отметил, что израильские провокации представляют серьезную угрозу для Турции и ее соседей, в условиях этой угрозы необходимо проработать все возможные варианты развития событий. "Данное заявление Бахчели нацелено на формирование повестки дня, ориентированной на внутреннюю политику... Если он действительно верит в то, что Израиль можно остановить, создав альянс с Россией и Китаем, то в первую очередь он должен заявить, что Турция должна выйти из НАТО и союза с Западом", - подчеркнул Сезер. Он указал, что Турция также подписала за последнее время ряд важных соглашений с западными экономическими структурами на фоне финансового кризиса, параллельно пытаясь наладить отношения с Евросоюзом. С этим фактом Сезер связывает и относительно мягкую реакцию Анкары на приобретение Кипром израильской ПВО. По мнению Сезера, целью "утопического" заявления Бахчели является лишь стремление начать дискуссию в обществе без ожидания реакции официальной Анкары. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим 16 сентября заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. Израильские военные во вторник сообщили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ночных ударов по сектору Газа сделал заявление, что город - "в огне". Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора: там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Предложение соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Девлета Бахчели о создании альянса Турции с Россией и Китаем звучит как утопия на фоне членства Анкары в НАТО, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
Состоящая в альянсе с правящей партией Партия националистического движения (MHP) предлагает создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", состоящей из США и Израиля, заявил в четверг лидер партии Девлет Бахчели. Политик обвинил Израиль в совершении геноцида в секторе Газа на протяжении уже более 700 дней и отметил, что израильские провокации представляют серьезную угрозу для Турции и ее соседей, в условиях этой угрозы необходимо проработать все возможные варианты развития событий.
"Данное заявление Бахчели нацелено на формирование повестки дня, ориентированной на внутреннюю политику... Если он действительно верит в то, что Израиль можно остановить, создав альянс с Россией и Китаем, то в первую очередь он должен заявить, что Турция должна выйти из НАТО и союза с Западом", - подчеркнул Сезер.
Он указал, что Турция также подписала за последнее время ряд важных соглашений с западными экономическими структурами на фоне финансового кризиса, параллельно пытаясь наладить отношения с Евросоюзом. С этим фактом Сезер связывает и относительно мягкую реакцию Анкары на приобретение Кипром израильской ПВО.
По мнению Сезера, целью "утопического" заявления Бахчели является лишь стремление начать дискуссию в обществе без ожидания реакции официальной Анкары.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим 16 сентября заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
Израильские военные во вторник сообщили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ночных ударов по сектору Газа сделал заявление, что город - "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора: там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
