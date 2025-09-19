https://ria.ru/20250919/tszinpin-2043062898.html
Си Цзиньпин высказался о позиции Китая по вопросу TikTok в США
Си Цзиньпин высказался о позиции Китая по вопросу TikTok в США - РИА Новости, 19.09.2025
Си Цзиньпин высказался о позиции Китая по вопросу TikTok в США
Позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил, заявил в пятницу председатель... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:35:00+03:00
2025-09-19T18:35:00+03:00
2025-09-19T18:35:00+03:00
в мире
китай
пекин
сша
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Позиция китайской стороны по вопросу TikTok совершенно ясна. Китайское правительство уважает желание компании и приветствует ее участие в коммерческих переговорах в соответствии с рыночными принципами для достижения соглашения на основе баланса интересов, которое будет соответствовать нормам китайского законодательства", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250919/kitaj-2043062549.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, Пекин, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин высказался о позиции Китая по вопросу TikTok в США
Си Цзиньпин: Китай рад участию TikTok в переговорах на основе рыночных правил