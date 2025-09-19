https://ria.ru/20250919/tramp-2043106972.html
Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом
АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его планируемая встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме поспособствует решению конфликтов в регионе.Трамп ранее заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября."Во время нашей встречи в Белом доме с уважаемым коллегой, другом президентом США Дональдом Трампом мы обсудим с нашим союзником США, с которым нас связывают всеобъемлющие стратегические отношения, многие вопросы, в первую очередь торговлю, инвестиции и оборонную промышленность", - написал Эрдоган в Х."Я верю, что встреча с президентом Трампом будет способствовать прекращению войн и конфликтов в нашем регионе в рамках нашего общего видения глобального мира и укрепит сотрудничество между нашими странами", - добавил Эрдоган.
