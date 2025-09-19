Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок - РИА Новости, 19.09.2025
21:09 19.09.2025 (обновлено: 21:29 19.09.2025)
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок
в мире
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
f-16
f-35
сша
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing."Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
турция
сша
в мире, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, f-16, f-35, сша
В мире, Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, F-16, F-35, США
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок

Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing.
"Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
В миреТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганF-16F-35США
 
 
Заголовок открываемого материала