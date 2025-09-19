https://ria.ru/20250919/tramp-2043090643.html

Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок

Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок - РИА Новости, 19.09.2025

Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T21:09:00+03:00

2025-09-19T21:09:00+03:00

2025-09-19T21:29:00+03:00

в мире

турция

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

f-16

f-35

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_87da109b50f36459f35123322785700d.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing."Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250919/tramp-2043089826.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, f-16, f-35, сша