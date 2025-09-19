https://ria.ru/20250919/tramp-2043090643.html
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок
Трамп заявил, что работает с Эрдоганом над рядом торговых и военных сделок
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing."Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолётов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
