Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 19.09.2025
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября. РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября."Я буду рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Трамп также добавил, что у него всегда были очень хорошие отношения с турецким лидером и он с нетерпением ждет встречи с Эрдоганом.
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
