Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи

2025-09-19T18:36:00+03:00

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшегося ранее сегодня разговора договорились вновь связаться по телефону."Разговор был очень хороший, мы будем вновь разговаривать по телефону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также добавил, что оба лидера "с нетерпением ждут встречи на саммите АТЭС".

