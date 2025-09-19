https://ria.ru/20250919/tramp-2043063275.html
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи - РИА Новости, 19.09.2025
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшегося ранее сегодня разговора договорились вновь связаться по... РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшегося ранее сегодня разговора договорились вновь связаться по телефону."Разговор был очень хороший, мы будем вновь разговаривать по телефону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также добавил, что оба лидера "с нетерпением ждут встречи на саммите АТЭС".
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин с нетерпением ждут очной встречи на АТЭС