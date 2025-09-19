Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи
18:36 19.09.2025 (обновлено: 18:49 19.09.2025)
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшегося ранее сегодня разговора договорились вновь связаться по телефону."Разговор был очень хороший, мы будем вновь разговаривать по телефону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также добавил, что оба лидера "с нетерпением ждут встречи на саммите АТЭС".
в мире, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин "с нетерпением ждут" очной встречи

Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин с нетерпением ждут очной встречи на АТЭС

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшегося ранее сегодня разговора договорились вновь связаться по телефону.
"Разговор был очень хороший, мы будем вновь разговаривать по телефону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также добавил, что оба лидера "с нетерпением ждут встречи на саммите АТЭС".
