Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.
"Я также договорился с председателем Си о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, о своем визите в Китай в начале следующего года, а также о визите Си Цзиньпина в Соединенные Штаты в подходящее время", — написал он в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Трамп заявил в пятницу, что провел "очень продуктивный" разговор с Си Цзиньпином: стороны "добились прогресса" по многим важным вопросам, в том числе по поводу торговли, урегулирования ситуации на Украине и одобрения сделки по TikTok.
В середине июля глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя эти угрозы, заявил, что Пекин примет разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных приоритетов. Дипломат подчеркнул, что Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Россия много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. По официальным данным, в 2023-м Пекин импортировал 107 миллионов тонн сырья, это на 24 процента больше, чем годом ранее. По итогам 2024-го Китай закупил 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
