https://ria.ru/20250919/tramp-2043060763.html
Трамп рассказал, какие вопросы обсудил с Си
Трамп рассказал, какие вопросы обсудил с Си - РИА Новости, 19.09.2025
Трамп рассказал, какие вопросы обсудил с Си
Президент США Дональд Трамп заявил, что затронул в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, борьбы с наркотрафиком и необходимость... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:30:00+03:00
2025-09-19T18:30:00+03:00
2025-09-19T18:38:00+03:00
дональд трамп
сша
китай
си цзиньпин
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что затронул в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, борьбы с наркотрафиком и необходимость завершения конфликта на Украине."Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, борьбу с распространением фентанила и необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной", - сообщил политик в соцсети TRUTH Social.
https://ria.ru/20250919/tramp-2043051643.html
сша
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, китай, си цзиньпин, украина, в мире
Дональд Трамп, США, Китай, Си Цзиньпин, Украина, В мире
Трамп рассказал, какие вопросы обсудил с Си
Трамп обсудил с Си темы торговли, борьбы с наркотрафиком и украинский конфликт