Трамп рассказал, какие вопросы обсудил с Си - РИА Новости, 19.09.2025
18:30 19.09.2025 (обновлено: 18:38 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/tramp-2043060763.html
Трамп рассказал, какие вопросы обсудил с Си
2025-09-19T18:30:00+03:00
2025-09-19T18:38:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что затронул в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, борьбы с наркотрафиком и необходимость завершения конфликта на Украине."Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, борьбу с распространением фентанила и необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной", - сообщил политик в соцсети TRUTH Social.
Трамп рассказал, какие вопросы обсудил с Си

Трамп обсудил с Си темы торговли, борьбы с наркотрафиком и украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что затронул в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, борьбы с наркотрафиком и необходимость завершения конфликта на Украине.
"Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, борьбу с распространением фентанила и необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной", - сообщил политик в соцсети TRUTH Social.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Разговор Трампа и Си Цзиньпина был позитивным, пишут СМИ
