Разговор Трампа и Си Цзиньпина был позитивным, пишут СМИ
18:02 19.09.2025 (обновлено: 18:16 19.09.2025)
Разговор Трампа и Си Цзиньпина был позитивным, пишут СМИ
в мире
китай
си цзиньпин
сша
дональд трамп
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина был позитивным и конструктивным, стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес, сообщает Центральное телевидение КНР по итогам телефонного разговора лидеров двух стран."Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, они провели откровенный и глубокий обмен мнениями по текущим китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что "разговор был прагматичным, позитивным и конструктивным".
в мире, китай, си цзиньпин, сша, дональд трамп
В мире, Китай, Си Цзиньпин, США, Дональд Трамп
Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok
16 сентября, 05:53
Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok
16 сентября, 05:53
 
В миреКитайСи ЦзиньпинСШАДональд Трамп
 
 
