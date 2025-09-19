Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры
15:10 19.09.2025 (обновлено: 15:15 19.09.2025)
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу проводят телефонные переговоры, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу проводят телефонные переговоры, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 19 сентября проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении телеканала.Других подробностей пока не приводится
китай, си цзиньпин, в мире, сша, дональд трамп
Китай, Си Цзиньпин, В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу проводят телефонные переговоры, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 19 сентября проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении телеканала.
Других подробностей пока не приводится
Трамп отклонил пакет военной помощи Тайваню, пишет WP
КитайСи ЦзиньпинВ миреСШАДональд Трамп
 
 
