Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу проводят телефонные переговоры, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:10:00+03:00
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу проводят телефонные переговоры, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 19 сентября проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении телеканала.Других подробностей пока не приводится
