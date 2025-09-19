Рейтинг@Mail.ru
Трамп отклонил пакет военной помощи Тайваню, пишет WP
04:17 19.09.2025 (обновлено: 09:06 19.09.2025)
Трамп отклонил пакет военной помощи Тайваню, пишет WP
Трамп отклонил пакет военной помощи Тайваню, пишет WP
Президент США Дональд Трамп отказался продолжать военную поддержку Тайваня, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался продолжать военную поддержку Тайваня, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников."По данным пяти информированных источников, президент Дональд Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов этим летом, пытаясь договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином", — говорится в статье.Там указывается, что речь идет о наиболее крупном по сравнению с остальными пакете помощи, который включает дроны и боеприпасы. При этом в Белом доме заявили изданию, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.По данным WP, администрация Трампа сейчас активно обсуждает целесообразность прекращения военной поддержки Тайваня. Так, некоторые американские чиновники считают, что остров способен закупать оружие у США, как это делают Израиль и европейские страны. Другие же предупреждают об усилении китайской армии и настаивают на необходимости продолжения помощи.Ситуация вокруг ТайваняОфициальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, когда остров посетила теперь уже бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Пекин не раз призывал Вашингтон уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.
Трамп отклонил пакет военной помощи Тайваню, пишет WP

WP: Трамп отклонил пакет военной помощи Тайваню из-за возможной сделки с КНР

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался продолжать военную поддержку Тайваня, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"По данным пяти информированных источников, президент Дональд Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов этим летом, пытаясь договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином", — говорится в статье.
Там указывается, что речь идет о наиболее крупном по сравнению с остальными пакете помощи, который включает дроны и боеприпасы. При этом в Белом доме заявили изданию, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.
По данным WP, администрация Трампа сейчас активно обсуждает целесообразность прекращения военной поддержки Тайваня. Так, некоторые американские чиновники считают, что остров способен закупать оружие у США, как это делают Израиль и европейские страны. Другие же предупреждают об усилении китайской армии и настаивают на необходимости продолжения помощи.

С конца 2022 года США отправляют Тайваню оружие и технику из имеющихся запасов в соответствии с актом о президентских полномочиях. Эта упрощенная схема позволяет Белому дому обходить часто затягивающийся процесс заключения контрактов и производства оружия. Речь идет о военной помощи на сумму до одного миллиарда долларов. Она подлежит ежегодному пересмотру и утверждается в сентябре.

Ситуация вокруг Тайваня

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, когда остров посетила теперь уже бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Пекин не раз призывал Вашингтон уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.
