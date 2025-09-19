Премьер-министр Татарстана и большинство вице-премьеров сохранили должности

https://ria.ru/20250919/tatarstan-2042998734.html

КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу согласовали кандидатуру премьер-министра республики Алексея Песошина и его заместителей, большинство из них сохранили свои должности, сообщила пресс-служба главы Татарстана. В Татарстане 14 сентября прошли выборы главы республики. Наряду с Рустамом Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. По данным Центризбиркома Татарстана, в выборах приняли участие 2,23 миллиона человек или 75,85% от общего количества избирателей республики. За Минниханова проголосовали 88,09% участвовавших в выборах жителей Татарстана. В пятницу Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана. Правительство республики сложило полномочия. "Раис Татарстана Рустам Минниханов внес кандидатуру Алексея Песошина на должность премьер-министра Республики Татарстан. Ранее кандидатура Алексея Песошина была одобрена на совместном заседании комитетов госсовета Татарстана", - говорится в сообщении. Депутаты единогласно поддержали переназначение Песошина на должность премьер-министра республики. Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, а также восемь заместителей премьер-министра республики сохранили свои посты. Это вице-премьеры Шамиль Гафаров (руководитель аппарата кабинета министров Татарстана), Лейла Фазлеева, Василь Шайхразиев, Роман Шайхутдинов, Олег Коробченко (министр промышленности и торговли), Марат Зяббаров (министр сельского хозяйства и продовольствия), Мидхат Шагиахметов (министр экономики), Равиль Ахметшин (полномочный представитель Татарстана в Российской Федерации). Ринат Садыков, ранее занимавший должность министра по делам молодежи, назначен вице-премьером, ответственным за восстановление инфраструктуры на подшефных Татарстану территориях в новых регионах.

