Жительницу Новосибирской области будут судить за обман туристов

Жительницу Новосибирской области будут судить за обман туристов - РИА Новости, 19.09.2025

Жительницу Новосибирской области будут судить за обман туристов

19.09.2025
Женщина в Новосибирской области пойдет под суд за обман 32 человек, которым она обещала купить дешевые туристические путевки, сообщается на сайте МВД Медиа.

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Женщина в Новосибирской области пойдет под суд за обман 32 человек, которым она обещала купить дешевые туристические путевки, сообщается на сайте МВД Медиа. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Искитима, обвиняемой в серии мошенничеств. В период с января по октябрь 2024 года злоумышленница заключала с обратившимися к ней гражданами устные сделки о предоставлении туров по России и в другие страны. При этом их стоимость была значительно ниже, чем указано на официальных сайтах отелей", - говорится в сообщении. По данным МВД, входя в доверие к клиентам, она убеждала их в том, что через своих знакомых в сфере турбизнеса она приобретет путёвки по различным программам лояльности. "Она получала от потерпевших полную оплату, однако билеты на самолеты не приобретала, отели не бронировала. Получив денежные средства, она переставала выходить на связь с покупателями", - сообщили в полиции. Общий ущерб пострадавшим оценивается в 5 миллионов рублей. В ноябре 2024 года оперативники задержали женщину, ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Искитимский районный суд Новосибирской области. "Следователями установлена причастность обвиняемой к совершению десяти фактов мошенничества в отношении 32 жителей Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Похищенные деньги женщина тратила на личные нужды, не связанные с исполнением договорных обязательств", - говорится в сообщении.

