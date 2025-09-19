Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин дал совет США по ограничительным мерам в торговле - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 19.09.2025 (обновлено: 19:20 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/ssha-2043054289.html
Си Цзиньпин дал совет США по ограничительным мерам в торговле
Си Цзиньпин дал совет США по ограничительным мерам в торговле - РИА Новости, 19.09.2025
Си Цзиньпин дал совет США по ограничительным мерам в торговле
США следует избегать односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров, заявил в пятницу председатель КНР... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:10:00+03:00
2025-09-19T19:20:00+03:00
сша
в мире
китай
си цзиньпин
дональд трамп
реакция на пошлины сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. США следует избегать односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."США следует избегать принятия односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые двумя сторонами в ходе многочисленных раундов консультаций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что команды переговорщиков двух стран в ходе недавних переговоров продемонстрировали дух равенства, уважения и взаимности, что позволит продолжить надлежащим образом решать имеющиеся вопросы в отношениях двух стран и стремиться к достижению взаимовыгодных результатов.
https://ria.ru/20250919/tszinpin-2043058258.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, китай, си цзиньпин, дональд трамп, реакция на пошлины сша
США, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США
Си Цзиньпин дал совет США по ограничительным мерам в торговле

Си Цзиньпин посоветовал США избегать односторонних ограничительных торговых мер

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. США следует избегать односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"США следует избегать принятия односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые двумя сторонами в ходе многочисленных раундов консультаций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что команды переговорщиков двух стран в ходе недавних переговоров продемонстрировали дух равенства, уважения и взаимности, что позволит продолжить надлежащим образом решать имеющиеся вопросы в отношениях двух стран и стремиться к достижению взаимовыгодных результатов.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Си Цзиньпин призвал дорожить миром и помнить историю
Вчера, 18:21
 
СШАВ миреКитайСи ЦзиньпинДональд ТрампРеакция на пошлины США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала