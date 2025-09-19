https://ria.ru/20250919/ssha-2043054289.html
Си Цзиньпин дал совет США по ограничительным мерам в торговле
Си Цзиньпин дал совет США по ограничительным мерам в торговле
2025-09-19T18:10:00+03:00
2025-09-19T18:10:00+03:00
2025-09-19T19:20:00+03:00
сша
в мире
китай
си цзиньпин
дональд трамп
реакция на пошлины сша
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. США следует избегать односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."США следует избегать принятия односторонних ограничительных мер в торговле, чтобы не подорвать успехи, достигнутые двумя сторонами в ходе многочисленных раундов консультаций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что команды переговорщиков двух стран в ходе недавних переговоров продемонстрировали дух равенства, уважения и взаимности, что позволит продолжить надлежащим образом решать имеющиеся вопросы в отношениях двух стран и стремиться к достижению взаимовыгодных результатов.
сша, в мире, китай, си цзиньпин, дональд трамп, реакция на пошлины сша
