https://ria.ru/20250919/ssha-2042864855.html
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки - РИА Новости, 19.09.2025
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
Угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки миновала, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T01:16:00+03:00
2025-09-19T01:16:00+03:00
2025-09-19T01:26:00+03:00
сша
камчатка
в мире
российская академия наук
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки миновала, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,8."На основании всех имеющихся данных... угроза цунами от этого землетрясения миновала", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами.Как отмечается, национальные власти самостоятельно определят соответствующий уровень угрозы для своей страны и могут выпустить дополнительную или уточненную информацию.На сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Губернатор Владимир Солодов объявил угрозу цунами для восточного побережья полуострова.
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
сша
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, камчатка, в мире, российская академия наук, владимир солодов
США, Камчатка, В мире, Российская академия наук, Владимир Солодов
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
Американские метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке