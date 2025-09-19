Рейтинг@Mail.ru
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
01:16 19.09.2025 (обновлено: 01:26 19.09.2025)
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки - РИА Новости, 19.09.2025
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
Угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки миновала, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки миновала, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,8."На основании всех имеющихся данных... угроза цунами от этого землетрясения миновала", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами.Как отмечается, национальные власти самостоятельно определят соответствующий уровень угрозы для своей страны и могут выпустить дополнительную или уточненную информацию.На сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Губернатор Владимир Солодов объявил угрозу цунами для восточного побережья полуострова.
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки

Американские метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки миновала, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,8.
"На основании всех имеющихся данных... угроза цунами от этого землетрясения миновала", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами.
Как отмечается, национальные власти самостоятельно определят соответствующий уровень угрозы для своей страны и могут выпустить дополнительную или уточненную информацию.
На сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Губернатор Владимир Солодов объявил угрозу цунами для восточного побережья полуострова.
