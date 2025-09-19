https://ria.ru/20250919/ssha-2042864855.html

В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки

В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки миновала, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,8."На основании всех имеющихся данных... угроза цунами от этого землетрясения миновала", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами.Как отмечается, национальные власти самостоятельно определят соответствующий уровень угрозы для своей страны и могут выпустить дополнительную или уточненную информацию.На сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Губернатор Владимир Солодов объявил угрозу цунами для восточного побережья полуострова.

