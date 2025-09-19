Рейтинг@Mail.ru
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/spisok-2042889170.html
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю - РИА Новости, 19.09.2025
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю
Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:36:00+03:00
2025-09-19T08:36:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_8b1835def1e73bb40b440baf00222cf3.jpg
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week. "Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", - сказал Шадаев. Министр уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
https://ria.ru/20250909/mintsifry-2040806902.html
https://ria.ru/20250905/mintsifra-2040044588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3c5896286f5747e07306c20e3b44364e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю

Список доступных при ограничениях интернет-ресурсов будут обновлять еженедельно

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.
"Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", - сказал Шадаев.
Министр уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В "белый список" на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки
9 сентября, 23:53
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных при ограничениях
5 сентября, 16:38
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевГосдума РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала