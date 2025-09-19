https://ria.ru/20250919/spisok-2042889170.html
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Перечень ресурсов, которые доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week. "Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", - сказал Шадаев. Министр уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. "Белый список" будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
