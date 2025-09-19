В Сочи представили третий сезон сериала "Вампиры средней полосы"

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
19:19 19.09.2025
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Третий и заключительный сезон сериала "Вампиры средней полосы" представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент РИА Новости. "Вот сейчас 2025 год и мы завершаем эту историю. Хотя, конечно, перспектив для спин-оффа много, но мы и завершаем историю здесь, в Сочи", - сказал режиссер и шоураннер проекта Алексей Акимов. Третий сезон проекта также представили генеральный директор "Старт Студио" Денис Жалинский, продюсеры Михаил Ткаченко, Сергей Маевский, Анна Рыжикова, сценарист Константин Гарбузов, а также актеры сериала. В финальном сезоне проекта снялись исполнители главных ролей - Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Анастасия Стежко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, а актер Тимофей Кочнев сыграл роль ушедшего в армию Глеба Калюжного. Первый сезон "Вампиров средней полосы" вышел на экраны в марте 2021 года, в второй - в декабре 2022 года. Действие сериала разворачивается в Смоленске, где среди обычных людей живут вампиры, до некоторого времени никак не выдававшие себя. Но сохранить тайну становится непросто с появлением молодого случайно обращенного вампира Женька, тем более, что в городе начинаются загадочные убийства. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходит на курорте "Роза Хутор" с 15 по 20 сентября.
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Третий и заключительный сезон сериала "Вампиры средней полосы" представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент РИА Новости.
"Вот сейчас 2025 год и мы завершаем эту историю. Хотя, конечно, перспектив для спин-оффа много, но мы и завершаем историю здесь, в Сочи", - сказал режиссер и шоураннер проекта Алексей Акимов.
Третий сезон проекта также представили генеральный директор "Старт Студио" Денис Жалинский, продюсеры Михаил Ткаченко, Сергей Маевский, Анна Рыжикова, сценарист Константин Гарбузов, а также актеры сериала.
В финальном сезоне проекта снялись исполнители главных ролей - Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Анастасия Стежко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, а актер Тимофей Кочнев сыграл роль ушедшего в армию Глеба Калюжного.
Первый сезон "Вампиров средней полосы" вышел на экраны в марте 2021 года, в второй - в декабре 2022 года. Действие сериала разворачивается в Смоленске, где среди обычных людей живут вампиры, до некоторого времени никак не выдававшие себя. Но сохранить тайну становится непросто с появлением молодого случайно обращенного вампира Женька, тем более, что в городе начинаются загадочные убийства.
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходит на курорте "Роза Хутор" с 15 по 20 сентября.
КультураСмоленскЮрий СтояновГлеб КалюжныйРоза ХуторСочиРоссия
 
 
