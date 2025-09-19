https://ria.ru/20250919/shokolad-2042880568.html

Россия вдвое увеличила закупки шоколада у Казахстана

2025-09-19T06:36:00+03:00

экономика

россия

казахстан

узбекистан

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия в июле этого года вдвое в годовом выражении увеличила закупки шоколада у Казахстана - до 5,098 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики. В то же время это не самый заметный показатель в этом году: апрельские объемы были еще выше - тогда импорт составлял 5,88 миллиона долларов. Россия - известный ценитель казахского лакомства: в середине лета страна потребила 44,2% ее экспорта. В тройку крупнейших импортеров вошли также Узбекистан (19,2%) и Азербайджан (14,1%). А из стран дальнего зарубежья десертом интересовалась Германия - в июле она потратила на казахский шоколад 111,1 тысячи долларов.

россия

казахстан

узбекистан

экономика, россия, казахстан, узбекистан