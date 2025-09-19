Рейтинг@Mail.ru
Россия вдвое увеличила закупки шоколада у Казахстана - РИА Новости, 19.09.2025
06:36 19.09.2025
Россия вдвое увеличила закупки шоколада у Казахстана
Россия вдвое увеличила закупки шоколада у Казахстана
экономика
россия
казахстан
узбекистан
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия в июле этого года вдвое в годовом выражении увеличила закупки шоколада у Казахстана - до 5,098 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики. В то же время это не самый заметный показатель в этом году: апрельские объемы были еще выше - тогда импорт составлял 5,88 миллиона долларов. Россия - известный ценитель казахского лакомства: в середине лета страна потребила 44,2% ее экспорта. В тройку крупнейших импортеров вошли также Узбекистан (19,2%) и Азербайджан (14,1%). А из стран дальнего зарубежья десертом интересовалась Германия - в июле она потратила на казахский шоколад 111,1 тысячи долларов.
россия
казахстан
узбекистан
экономика, россия, казахстан, узбекистан
Экономика, Россия, Казахстан, Узбекистан

Россия вдвое увеличила закупки шоколада у Казахстана

© Pixabay / EnotovyjБелый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия в июле этого года вдвое в годовом выражении увеличила закупки шоколада у Казахстана - до 5,098 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики.
В то же время это не самый заметный показатель в этом году: апрельские объемы были еще выше - тогда импорт составлял 5,88 миллиона долларов.
Россия - известный ценитель казахского лакомства: в середине лета страна потребила 44,2% ее экспорта. В тройку крупнейших импортеров вошли также Узбекистан (19,2%) и Азербайджан (14,1%).
А из стран дальнего зарубежья десертом интересовалась Германия - в июле она потратила на казахский шоколад 111,1 тысячи долларов.
Экономика Россия Казахстан Узбекистан
 
 
