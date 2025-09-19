Рейтинг@Mail.ru
ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 19.09.2025 (обновлено: 11:02 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/shkolniki-2042869546.html
ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию
ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию - РИА Новости, 19.09.2025
ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию
В ходе подведения итогов сдачи ЕГЭ-2025 по обществознанию выяснилось, что почти 50% школьников не знают принципов организации государственной власти в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T02:53:00+03:00
2025-09-19T11:02:00+03:00
общество
школа
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49727/59/497275923_0:158:2808:1738_1920x0_80_0_0_c8d415b420e35a3bdb8442792c132f22.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В ходе подведения итогов сдачи ЕГЭ-2025 по обществознанию выяснилось, что почти 50% школьников не знают принципов организации государственной власти в Российской Федерации, это следует из данных Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно аналитическим материалам, задание ЕГЭ по обществознанию на темы "Субъекты государственной власти в Российской Федерации" и "Федеративное устройство Российской Федерации" выполнили только 52% школьников. "Участники экзамена затруднялись в установлении связи той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти/высшим органом власти, должностным лицом Российской Федерации", - говорится в документах. Уточняется, что самая распространенная ошибка участников ЕГЭ-2025 при выполнении подобных заданий связана с тем, что школьники не различают назначения и функций законодательной власти и полномочий главы государства. Обществознание – второй наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору обучающихся. В этом году общее число участников основного периода ЕГЭ по данному предмету составило 270 тысяч человек, что, как и в предыдущие годы, составляет примерно 40% от общего числа экзаменуемых.
https://ria.ru/20250918/ekzamen-2042607458.html
https://ria.ru/20250909/ege-2040617984.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49727/59/497275923_141:0:2669:1896_1920x0_80_0_0_7dfb61d8fb6410519683a28db4803241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование
ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию

ФИПИ: почти половина школьников не знают принципов организации госвласти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУченик школы готовится к сдаче ЕГЭ
Ученик школы готовится к сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ученик школы готовится к сдаче ЕГЭ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В ходе подведения итогов сдачи ЕГЭ-2025 по обществознанию выяснилось, что почти 50% школьников не знают принципов организации государственной власти в Российской Федерации, это следует из данных Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно аналитическим материалам, задание ЕГЭ по обществознанию на темы "Субъекты государственной власти в Российской Федерации" и "Федеративное устройство Российской Федерации" выполнили только 52% школьников.
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На ЕГЭ по истории допустили мало ошибок по дате возвращения Крыма в Россию
18 сентября, 03:03
"Участники экзамена затруднялись в установлении связи той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти/высшим органом власти, должностным лицом Российской Федерации", - говорится в документах.
Уточняется, что самая распространенная ошибка участников ЕГЭ-2025 при выполнении подобных заданий связана с тем, что школьники не различают назначения и функций законодательной власти и полномочий главы государства.
Обществознание – второй наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору обучающихся. В этом году общее число участников основного периода ЕГЭ по данному предмету составило 270 тысяч человек, что, как и в предыдущие годы, составляет примерно 40% от общего числа экзаменуемых.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Рособрнадзор завершил сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ
9 сентября, 10:52
 
ОбществоШколаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала