ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию

2025-09-19T02:53:00+03:00
2025-09-19T02:53:00+03:00
2025-09-19T11:02:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В ходе подведения итогов сдачи ЕГЭ-2025 по обществознанию выяснилось, что почти 50% школьников не знают принципов организации государственной власти в Российской Федерации, это следует из данных Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно аналитическим материалам, задание ЕГЭ по обществознанию на темы "Субъекты государственной власти в Российской Федерации" и "Федеративное устройство Российской Федерации" выполнили только 52% школьников. "Участники экзамена затруднялись в установлении связи той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти/высшим органом власти, должностным лицом Российской Федерации", - говорится в документах. Уточняется, что самая распространенная ошибка участников ЕГЭ-2025 при выполнении подобных заданий связана с тем, что школьники не различают назначения и функций законодательной власти и полномочий главы государства. Обществознание – второй наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору обучающихся. В этом году общее число участников основного периода ЕГЭ по данному предмету составило 270 тысяч человек, что, как и в предыдущие годы, составляет примерно 40% от общего числа экзаменуемых.
