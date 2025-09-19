Рейтинг@Mail.ru
Журналист осадил фон дер Ляйен после заявления о России
20:55 19.09.2025 (обновлено: 21:19 19.09.2025)
Журналист осадил фон дер Ляйен после заявления о России
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Санкции ЕС никак не влияют на Россию, заявил после выступления Урсулы фон дер Ляйен журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X."ЕС предлагает введение нового, девятнадцатого пакета санкций против России. Что ж, должно быть, он настолько же эффективно поможет остановить Россию, как и предыдущие восемнадцать, да?" — саркастично отметил он.В пятницу глава Еврокомиссии выдвинула предложения по новому пакету санкций. В списке ограничений: запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение списка подсанкционных компаний и судов, санкции против платежной системы "Мир" и ряда российских и зарубежных банков, а также криптовалютных платформ.В России многократно заявляли, что страна справится с санкциями Запада, вводимыми последние годы. В Москве отмечали, что Запад не хочет признать провал своей политики. За рубежом продолжает распространяться мнение о неэффективности антироссийских мер.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что давление на страну стало долгосрочной политикой Запада и нанесло серьезный удар по мировой экономике.
Журналист осадил фон дер Ляйен после заявления о России

Боуз: новый пакет санкций ЕС не повлияет на Россию, как и все предыдущие

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Санкции ЕС никак не влияют на Россию, заявил после выступления Урсулы фон дер Ляйен журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
"ЕС предлагает введение нового, девятнадцатого пакета санкций против России. Что ж, должно быть, он настолько же эффективно поможет остановить Россию, как и предыдущие восемнадцать, да?" — саркастично отметил он.
В пятницу глава Еврокомиссии выдвинула предложения по новому пакету санкций. В списке ограничений: запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение списка подсанкционных компаний и судов, санкции против платежной системы "Мир" и ряда российских и зарубежных банков, а также криптовалютных платформ.
В России многократно заявляли, что страна справится с санкциями Запада, вводимыми последние годы. В Москве отмечали, что Запад не хочет признать провал своей политики. За рубежом продолжает распространяться мнение о неэффективности антироссийских мер.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что давление на страну стало долгосрочной политикой Запада и нанесло серьезный удар по мировой экономике.
В миреРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенЧей БоузВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
