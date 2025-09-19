https://ria.ru/20250919/sanktsii-2043089293.html
Журналист осадил фон дер Ляйен после заявления о России
Журналист осадил фон дер Ляйен после заявления о России - РИА Новости, 19.09.2025
Журналист осадил фон дер Ляйен после заявления о России
Санкции ЕС никак не влияют на Россию, заявил после выступления Урсулы фон дер Ляйен журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T20:55:00+03:00
2025-09-19T20:55:00+03:00
2025-09-19T21:19:00+03:00
в мире
россия
москва
урсула фон дер ляйен
чей боуз
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Санкции ЕС никак не влияют на Россию, заявил после выступления Урсулы фон дер Ляйен журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X."ЕС предлагает введение нового, девятнадцатого пакета санкций против России. Что ж, должно быть, он настолько же эффективно поможет остановить Россию, как и предыдущие восемнадцать, да?" — саркастично отметил он.В пятницу глава Еврокомиссии выдвинула предложения по новому пакету санкций. В списке ограничений: запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение списка подсанкционных компаний и судов, санкции против платежной системы "Мир" и ряда российских и зарубежных банков, а также криптовалютных платформ.В России многократно заявляли, что страна справится с санкциями Запада, вводимыми последние годы. В Москве отмечали, что Запад не хочет признать провал своей политики. За рубежом продолжает распространяться мнение о неэффективности антироссийских мер.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что давление на страну стало долгосрочной политикой Запада и нанесло серьезный удар по мировой экономике.
россия
москва
2025
Журналист осадил фон дер Ляйен после заявления о России
