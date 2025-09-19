https://ria.ru/20250919/sanktsii-2043075597.html

Фон дер Ляйен призвала ЕС принять 19-й пакет санкций против России

19.09.2025

Фон дер Ляйен призвала ЕС принять 19-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров стран ЕС принять 19-й пакет санкций против России после новых обвинений НАТО в якобы нарушении...

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров стран ЕС принять 19-й пакет санкций против России после новых обвинений НАТО в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии в пятницу. Ранее в пятницу пресс-секретарь НАТО Алисон Арт заявила, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство Эстонии и был перехвачен один самолет. "Европа поддерживает Эстонию перед лицом последнего нарушения Россией нашего воздушного пространства. Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно укрепляя восточный фланг. По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций", - сказано в публикации. В пятницу фон дер Лайен представила предложение Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России. Это предложение включает, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, расширение списка компаний и судов, подпадающих под санкции, введение санкций в отношении платежной системы "Мир" и других российских и банков третьих стран, а также криптовалютных платформ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

