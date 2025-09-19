Рейтинг@Mail.ru
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 19.09.2025 (обновлено: 18:08 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/sanktsii-2043037846.html
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт - РИА Новости, 19.09.2025
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт
Новые санкции ЕС, включающие возможные ограничения для компаний третьих стран, покупающих российскую нефть, не повлияют на экспорт сырья из России, заявил РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:29:00+03:00
2025-09-19T18:08:00+03:00
экономика
россия
китай
индия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новые санкции ЕС, включающие возможные ограничения для компаний третьих стран, покупающих российскую нефть, не повлияют на экспорт сырья из России, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 19-го пакета санкций планирует вводить ограничения против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний третьих стран, включая Китай, работающих с российской нефтью. Кроме того, вводится полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", также под санкции попали еще 118 судов, якобы перевозящих нефть из России. "Мы не ожидаем, что новые санкции как-то смогут повлиять на российский нефтяной экспорт или мировой рынок нефти. Это уже не первые ограничения ЕС против третьих стран. Напомним, что в одном из прошлых пакетов под ограничения попал, например, индийский НПЗ Nayara, что не мешает ему продолжать покупать и перерабатывать российскую нефть", - сказал эксперт. Кауфман добавил, что зачастую может возникать парадоксальная ситуация, при которой попавшей под санкции компании не остается ничего, кроме как продолжать взаимодействовать с российской нефтью, так как другие виды деятельности могут быть теперь ограничены. "В последние месяцы и Индия, и Китай неоднократно заявляли о своей приверженности российским углеводородам. На этом фоне показательно, что обе страны не отказываются от российской нефти даже из-за давления США. На фоне давления со стороны Штатов ограничения ЕС выглядят менее действенными", - заключил эксперт. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250919/es-2042988479.html
https://ria.ru/20250919/import-2042867379.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, индия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, роснефть
Экономика, Россия, Китай, Индия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Роснефть
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт

Аналитик Кауфман: новые санкции ЕС не повлияют на экспорт сырья из России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новые санкции ЕС, включающие возможные ограничения для компаний третьих стран, покупающих российскую нефть, не повлияют на экспорт сырья из России, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 19-го пакета санкций планирует вводить ограничения против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний третьих стран, включая Китай, работающих с российской нефтью. Кроме того, вводится полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпром нефтью", также под санкции попали еще 118 судов, якобы перевозящих нефть из России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
Вчера, 15:04
"Мы не ожидаем, что новые санкции как-то смогут повлиять на российский нефтяной экспорт или мировой рынок нефти. Это уже не первые ограничения ЕС против третьих стран. Напомним, что в одном из прошлых пакетов под ограничения попал, например, индийский НПЗ Nayara, что не мешает ему продолжать покупать и перерабатывать российскую нефть", - сказал эксперт.
Кауфман добавил, что зачастую может возникать парадоксальная ситуация, при которой попавшей под санкции компании не остается ничего, кроме как продолжать взаимодействовать с российской нефтью, так как другие виды деятельности могут быть теперь ограничены.
"В последние месяцы и Индия, и Китай неоднократно заявляли о своей приверженности российским углеводородам. На этом фоне показательно, что обе страны не отказываются от российской нефти даже из-за давления США. На фоне давления со стороны Штатов ограничения ЕС выглядят менее действенными", - заключил эксперт.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Рыба в магазине - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕС сильно увеличил импорт российских морепродуктов
Вчера, 02:06
 
ЭкономикаРоссияКитайИндияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала