ЕК предложила ввести санкции против российских и иностранных банков
ЕК предложила ввести санкции против российских и иностранных банков - РИА Новости, 19.09.2025
ЕК предложила ввести санкции против российских и иностранных банков
Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:52:00+03:00
2025-09-19T14:52:00+03:00
2025-09-19T15:06:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.По слова фон дер Ляйен, это делается для "устранения финансовых лазеек", которые Россия якобы "использует для обхода санкций".
россия
ЕК предложила ввести санкции против российских и иностранных банков
ЕК предложила внести банки РФ и других стран в 19-й пакет санкций