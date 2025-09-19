https://ria.ru/20250919/rossiya-2042986150.html

В новый пакет санкций ЕК могут войти меры против криптовалютных платформ

В новый пакет санкций ЕК могут войти меры против криптовалютных платформ - РИА Новости, 19.09.2025

В новый пакет санкций ЕК могут войти меры против криптовалютных платформ

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости.

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

в мире

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предложила в рамках 19-го пакета санкций меры против криптовалютных платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалюте", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.Фон дер Ляйен объяснила, что теперь Еврокомиссия будет нацелена на "финансовые лазейки", которые Россия использует, чтобы обходить санкции.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

