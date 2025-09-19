https://ria.ru/20250919/rossija-2042998214.html

Восемь европейских стран продолжают закупки СПГ в России

Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 19-го пакета ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России. Это планируется сделать к началу 2027 года. Так, в январе-июле текущего года импорт российского СПГ странами ЕС составил 5,1 миллиарда евро, что более чем на четверть выше уровня годом ранее. Главным покупателем стала Франция с 2,1 миллиарда евро, а второй - Бельгия с 1,3 миллиарда. Тройку замыкает Испания с расходами на российский СПГ в 950 миллионов евро. Крупные закупки были и у Нидерландов - на 678 миллионов евро. Также в течение года СПГ приобретали Португалия (на 73,3 миллиона евро), Италия (на 36,3 миллиона), Литва (на 1,8 миллиона) и Эстония (на 1,2 миллиона евро).

Новости

