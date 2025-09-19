Рейтинг@Mail.ru
Восемь европейских стран продолжают закупки СПГ в России - РИА Новости, 19.09.2025
15:31 19.09.2025
Восемь европейских стран продолжают закупки СПГ в России
Восемь европейских стран продолжают закупки СПГ в России - РИА Новости, 19.09.2025
Восемь европейских стран продолжают закупки СПГ в России
Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА РИА Новости, 19.09.2025
экономика
россия
франция
бельгия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евростат
евросоюз
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 19-го пакета ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России. Это планируется сделать к началу 2027 года. Так, в январе-июле текущего года импорт российского СПГ странами ЕС составил 5,1 миллиарда евро, что более чем на четверть выше уровня годом ранее. Главным покупателем стала Франция с 2,1 миллиарда евро, а второй - Бельгия с 1,3 миллиарда. Тройку замыкает Испания с расходами на российский СПГ в 950 миллионов евро. Крупные закупки были и у Нидерландов - на 678 миллионов евро. Также в течение года СПГ приобретали Португалия (на 73,3 миллиона евро), Италия (на 36,3 миллиона), Литва (на 1,8 миллиона) и Эстония (на 1,2 миллиона евро).
россия
франция
бельгия
экономика, россия, франция, бельгия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Франция, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евростат, Евросоюз
Восемь европейских стран продолжают закупки СПГ в России

Восемь стран ЕС купили российский СПГ на 5,1 млрд евро в 2025 году

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Восемь стран Евросоюза в текущем году покупали сжиженный природный газ (СПГ) у России - общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 19-го пакета ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России. Это планируется сделать к началу 2027 года.
Так, в январе-июле текущего года импорт российского СПГ странами ЕС составил 5,1 миллиарда евро, что более чем на четверть выше уровня годом ранее.
Главным покупателем стала Франция с 2,1 миллиарда евро, а второй - Бельгия с 1,3 миллиарда. Тройку замыкает Испания с расходами на российский СПГ в 950 миллионов евро. Крупные закупки были и у Нидерландов - на 678 миллионов евро.
Также в течение года СПГ приобретали Португалия (на 73,3 миллиона евро), Италия (на 36,3 миллиона), Литва (на 1,8 миллиона) и Эстония (на 1,2 миллиона евро).
СМИ узнали о планах ЕК по запрету импорта российского СПГ
