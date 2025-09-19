https://ria.ru/20250919/rossija-2042898356.html

Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ. "В рамках подготовки к предстоящим заседаниям Группы высокого уровня и Совету Министров состоялась встреча министра транспорта Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева… Андрей Никитин и Сергей Глазьев выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросу формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Регулярные встречи Координационной комиссии будут продолжены", - говорится в сообщении. В рамках встречи также обсуждался проект изменений законодательства по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство. Изменения позволят гармонизировать практики применения в России и Белоруссии навигационных пломб. Кроме того, на встрече стороны обсудили и развитие международных авиационных перевозок. "Также рассмотрели вопрос организации и развития пригородного ж/д пассажирского сообщения между сопредельными приграничными территориями наших стран, в том числе по маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Это новое направление взаимодействия, которое усилит интеграцию транспортных систем России и Беларуси", - отмечается в сообщении.

