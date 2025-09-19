Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы - РИА Новости, 19.09.2025
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
09:34 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/rossija-2042898356.html
Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы
Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы - РИА Новости, 19.09.2025
Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы
Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:34:00+03:00
2025-09-19T09:34:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
смоленск
андрей никитин (политик)
сергей глазьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ. "В рамках подготовки к предстоящим заседаниям Группы высокого уровня и Совету Министров состоялась встреча министра транспорта Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева… Андрей Никитин и Сергей Глазьев выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросу формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Регулярные встречи Координационной комиссии будут продолжены", - говорится в сообщении. В рамках встречи также обсуждался проект изменений законодательства по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство. Изменения позволят гармонизировать практики применения в России и Белоруссии навигационных пломб. Кроме того, на встрече стороны обсудили и развитие международных авиационных перевозок. "Также рассмотрели вопрос организации и развития пригородного ж/д пассажирского сообщения между сопредельными приграничными территориями наших стран, в том числе по маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Это новое направление взаимодействия, которое усилит интеграцию транспортных систем России и Беларуси", - отмечается в сообщении.
россия
белоруссия
смоленск
россия, белоруссия, смоленск, андрей никитин (политик), сергей глазьев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Смоленск, Андрей Никитин (политик), Сергей Глазьев
Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы

РФ и Белоруссия работают над созданием транспортной системы Союзного государства

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия работают над формированием объединенной транспортной системы Союзного государства, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"В рамках подготовки к предстоящим заседаниям Группы высокого уровня и Совету Министров состоялась встреча министра транспорта Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева… Андрей Никитин и Сергей Глазьев выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросу формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Регулярные встречи Координационной комиссии будут продолжены", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также обсуждался проект изменений законодательства по противодействию незаконному импорту товаров в Союзное государство. Изменения позволят гармонизировать практики применения в России и Белоруссии навигационных пломб. Кроме того, на встрече стороны обсудили и развитие международных авиационных перевозок.
"Также рассмотрели вопрос организации и развития пригородного ж/д пассажирского сообщения между сопредельными приграничными территориями наших стран, в том числе по маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Это новое направление взаимодействия, которое усилит интеграцию транспортных систем России и Беларуси", - отмечается в сообщении.
Союзное государствоРоссияБелоруссияСмоленскАндрей Никитин (политик)Сергей Глазьев
 
 
