Климатолог выявил особенность лета этого года

Климатолог выявил особенность лета этого года - РИА Новости, 19.09.2025

Климатолог выявил особенность лета этого года

Лето 2025 года не показало "ничего выдающегося" в России, однако июнь стал рекордным по количеству осадков – их было на 20% больше, чем обычно, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лето 2025 года не показало "ничего выдающегося" в России, однако июнь стал рекордным по количеству осадков – их было на 20% больше, чем обычно, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Если говорить глобально, то ничего выдающегося лето 2025 года нам не показало. Можно лишь заметить, что июнь стал рекордным по количеству осадков для всей территории России. Их было на почти на 20% больше, чем за период с 1991-2020 годы", - сказал Кокорин.

россия

2025

