Рейтинг@Mail.ru
Климатолог выявил особенность лета этого года - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 19.09.2025 (обновлено: 03:41 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/rossija-2042871645.html
Климатолог выявил особенность лета этого года
Климатолог выявил особенность лета этого года - РИА Новости, 19.09.2025
Климатолог выявил особенность лета этого года
Лето 2025 года не показало "ничего выдающегося" в России, однако июнь стал рекордным по количеству осадков – их было на 20% больше, чем обычно, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:40:00+03:00
2025-09-19T03:41:00+03:00
общество
россия
алексей кокорин
погода
климат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693631_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_6c4a874591b14379df1a1e97c7931c17.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лето 2025 года не показало "ничего выдающегося" в России, однако июнь стал рекордным по количеству осадков – их было на 20% больше, чем обычно, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Если говорить глобально, то ничего выдающегося лето 2025 года нам не показало. Можно лишь заметить, что июнь стал рекордным по количеству осадков для всей территории России. Их было на почти на 20% больше, чем за период с 1991-2020 годы", - сказал Кокорин.
https://ria.ru/20250915/klimatolog-2042052367.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693631_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8dcc2a86528c7e689449e4adb1a84a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей кокорин, погода, климат
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Погода, Климат
Климатолог выявил особенность лета этого года

Климатолог Кокорин: в июле 2025 года осадков было на 20% больше

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дождь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лето 2025 года не показало "ничего выдающегося" в России, однако июнь стал рекордным по количеству осадков – их было на 20% больше, чем обычно, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"Если говорить глобально, то ничего выдающегося лето 2025 года нам не показало. Можно лишь заметить, что июнь стал рекордным по количеству осадков для всей территории России. Их было на почти на 20% больше, чем за период с 1991-2020 годы", - сказал Кокорин.
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Что будет с планетой через 30 лет: прогноз климатолога
15 сентября, 19:14
 
ОбществоРоссияАлексей КокоринПогодаКлимат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала