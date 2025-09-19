https://ria.ru/20250919/rossija-2042871645.html
Климатолог выявил особенность лета этого года
Климатолог выявил особенность лета этого года - РИА Новости, 19.09.2025
Климатолог выявил особенность лета этого года
Лето 2025 года не показало "ничего выдающегося" в России, однако июнь стал рекордным по количеству осадков – их было на 20% больше, чем обычно, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:40:00+03:00
2025-09-19T03:40:00+03:00
2025-09-19T03:41:00+03:00
общество
россия
алексей кокорин
погода
климат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693631_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_6c4a874591b14379df1a1e97c7931c17.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лето 2025 года не показало "ничего выдающегося" в России, однако июнь стал рекордным по количеству осадков – их было на 20% больше, чем обычно, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Если говорить глобально, то ничего выдающегося лето 2025 года нам не показало. Можно лишь заметить, что июнь стал рекордным по количеству осадков для всей территории России. Их было на почти на 20% больше, чем за период с 1991-2020 годы", - сказал Кокорин.
https://ria.ru/20250915/klimatolog-2042052367.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693631_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8dcc2a86528c7e689449e4adb1a84a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей кокорин, погода, климат
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Погода, Климат
Климатолог выявил особенность лета этого года
Климатолог Кокорин: в июле 2025 года осадков было на 20% больше