Глава РАН рассказал о работе с Минтрансом - РИА Новости, 19.09.2025
04:34 19.09.2025
Глава РАН рассказал о работе с Минтрансом
экономика
россия
москва
геннадий красников
российская академия наук
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Транспортная отрасль является одной из самых наукоемких, где находят применение самые разные разработки, и Российская академия наук сейчас очень активно работает с Минтрансом РФ, рассказал в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников. "В целом мы сегодня очень активно работаем с министерством транспорта Российской Федерации. Транспорт – это одно из самых наукоемких направлений, где все взаимосвязано. Здесь требуются и новые математические модели для информационной безопасности, решения логистических задач, и новые материалы, которые, например, нужны для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - сказал он.
экономика, россия, москва, геннадий красников, российская академия наук
Экономика, Россия, Москва, Геннадий Красников, Российская академия наук
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Транспортная отрасль является одной из самых наукоемких, где находят применение самые разные разработки, и Российская академия наук сейчас очень активно работает с Минтрансом РФ, рассказал в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников.
"В целом мы сегодня очень активно работаем с министерством транспорта Российской Федерации. Транспорт – это одно из самых наукоемких направлений, где все взаимосвязано. Здесь требуются и новые математические модели для информационной безопасности, решения логистических задач, и новые материалы, которые, например, нужны для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - сказал он.
