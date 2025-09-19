https://ria.ru/20250919/ran-2042875492.html
Глава РАН рассказал о работе с Минтрансом
Глава РАН рассказал о работе с Минтрансом - РИА Новости, 19.09.2025
Глава РАН рассказал о работе с Минтрансом
Транспортная отрасль является одной из самых наукоемких, где находят применение самые разные разработки, и Российская академия наук сейчас очень активно...
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Транспортная отрасль является одной из самых наукоемких, где находят применение самые разные разработки, и Российская академия наук сейчас очень активно работает с Минтрансом РФ, рассказал в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников. "В целом мы сегодня очень активно работаем с министерством транспорта Российской Федерации. Транспорт – это одно из самых наукоемких направлений, где все взаимосвязано. Здесь требуются и новые математические модели для информационной безопасности, решения логистических задач, и новые материалы, которые, например, нужны для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - сказал он.
Глава РАН рассказал о работе с Минтрансом
Академик Красников рассказал, что РАН активно работает с Минтрансом