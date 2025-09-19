https://ria.ru/20250919/ran-2042872845.html

РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников

наука

россия

геннадий красников

российская академия наук

наука

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская академия наук работает над тем, чтобы восстановить разрушенные еще в 1990-х годах связи ученых с промышленностью, которая должна использовать новые разработки, это необходимо сделать для обеспечения технологического суверенитета России, заявил в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников. По его словам, РАН ставит задачу обеспечить суверенитет России в новых технологиях, в том числе для промышленности и обеспечения качества жизни людей. "В этом отношении происходит разворот не только Академии наук, но и всей нашей страны. Если до 2022 года нам казалось, что ничего страшного не будет, если мы что-то недоисследуем – купим у других, то сегодняшний мир показывает: если страна хочет быть действительно суверенной, она должна максимально обеспечивать себя сама – в первую очередь научными разработками", - сказал Красников. Сейчас в российской науке приходится очень много наверстывать из того, что было упущено с 1990-х годов, добавил глава РАН. "Приходится восстанавливать связь с промышленностью, с отраслевыми, с прикладными институтами. Сегодня мы все эти цепочки заново выстраиваем", - отметил Красников.

