Российские ученые испытали препарат, защищающий от радиации в космосе

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские учёные во время полёта спутника "Бион-М" №2 провели на мышах эксперимент, в ходе которого проверили работоспособность препарата, который мог бы защищать человека от радиации в длительных межпланетных космических миссиях, сообщили в Российской академии наук (РАН). "Специалисты намерены выяснить, позволит ли целенаправленная активация этой защитной системы обеспечить сохранение здоровья космонавтов при длительных перелётах между планетами, а в перспективе - и работу людей на других планетах", - говорится в сообщении.Как рассказали учёные, в длительных полётах экипажи межпланетных кораблей будут подвергаться действию космической радиации. Под её воздействием в тканях образуются активные формы кислорода - токсичные вещества, которые вызывают повреждения клеток, "окислительный стресс". В то же время, в организме человека и животных существует система защиты от этого эффекта, её активность регулирует ген Nrf2. Во время полёта спутника "Бион-М" №2 у одной группы мышей этот ген был "выключен", во второй были обычные животные, а третья группа получала препарат "Омеваксолон", который активирует экспрессию гена Nrf2 и стимулирует работу антиоксидантных систем. "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысячи мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы. Спускаемый аппарат "Биона-М" №2 совершил посадку в Оренбургской области 19 сентября в 11.00 мск. На полярной орбите с наклонением 96.63 градуса космический аппарат провел 30 суток, на нём были проведены более 30 экспериментов с биообъектами.

