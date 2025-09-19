Рейтинг@Mail.ru
На "Мотовилихинских заводах" в Перми Путина встретили министры - РИА Новости, 19.09.2025
17:03 19.09.2025
На "Мотовилихинских заводах" в Перми Путина встретили министры
На "Мотовилихинских заводах" в Перми Путина встретили министры - РИА Новости, 19.09.2025
На "Мотовилихинских заводах" в Перми Путина встретили министры
Президента РФ Владимира Путина на "Мотовилихинских заводах" встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина на "Мотовилихинских заводах" встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр обороны России Андрей Белоусов и гендиректор АО "Технодинамики" Игорь Насенков и директор АО "Специальное конструкторское бюро" Евгений Архипов. Путин по прибытии пожал руки встречающим его членам правительства. Президента на заводе сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота.
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина на "Мотовилихинских заводах" встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр обороны России Андрей Белоусов и гендиректор АО "Технодинамики" Игорь Насенков и директор АО "Специальное конструкторское бюро" Евгений Архипов.
Путин по прибытии пожал руки встречающим его членам правительства. Президента на заводе сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота.
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Курсантки центра "Воин" исполнили мечту, о которой рассказывали Путину
РоссияПермский крайУралВладимир ПутинДенис МантуровАнтон АлихановМотовилихинские заводыМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Технодинамика
 
 
