На "Мотовилихинских заводах" в Перми Путина встретили министры

19.09.2025

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина на "Мотовилихинских заводах" встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр обороны России Андрей Белоусов и гендиректор АО "Технодинамики" Игорь Насенков и директор АО "Специальное конструкторское бюро" Евгений Архипов. Путин по прибытии пожал руки встречающим его членам правительства. Президента на заводе сопровождает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. "Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота.

