https://ria.ru/20250919/putin-2043024969.html

Путин приехал на артиллерийское производство в Перми

Путин приехал на артиллерийское производство в Перми - РИА Новости, 19.09.2025

Путин приехал на артиллерийское производство в Перми

Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:57:00+03:00

2025-09-19T16:57:00+03:00

2025-09-19T16:57:00+03:00

пермь

урал

санкт-петербург

мотовилихинские заводы

ростех

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости. Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, градообразующее предприятие Перми. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в Пермь. "Мотовилихинские заводы" − единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армии и в более чем 50 странах мира, указано в материалах, предоставленных пресс-службой президента. "Мотовилиха" находится в контуре управления Госкорпорации "Ростех". Головное предприятие на производственной площадке завода – АО "Специальное конструкторское бюро". Дочерняя структура – ООО "Мотовилиха – гражданское машиностроение". С 2022 года на производственной площадке предприятия работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас на предприятии вводится более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей, это сборочный и механосборочный цеха, также ведется установка высокопроизводительного оборудования. "Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота. В годы Первой мировой войны Пермские пушечные заводы поставили русской армии пятую часть артиллерийского вооружения, а в годы Великой Отечественной войны – четвертую часть всей артиллерии. В послевоенные годы "Мотовилихинские заводы" освоили также широкую гамму гражданской продукции промышленного назначения.

https://ria.ru/20250219/putin-2000399590.html

https://ria.ru/20250919/burjatija-2042959855.html

https://ria.ru/20250918/putin-2042822256.html

пермь

урал

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пермь, урал, санкт-петербург, мотовилихинские заводы, ростех, безопасность