Путин приехал на артиллерийское производство в Перми - РИА Новости, 19.09.2025
16:57 19.09.2025
Путин приехал на артиллерийское производство в Перми
Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла,... РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости. Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, градообразующее предприятие Перми. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в Пермь. "Мотовилихинские заводы" − единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армии и в более чем 50 странах мира, указано в материалах, предоставленных пресс-службой президента. "Мотовилиха" находится в контуре управления Госкорпорации "Ростех". Головное предприятие на производственной площадке завода – АО "Специальное конструкторское бюро". Дочерняя структура – ООО "Мотовилиха – гражданское машиностроение". С 2022 года на производственной площадке предприятия работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас на предприятии вводится более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей, это сборочный и механосборочный цеха, также ведется установка высокопроизводительного оборудования. "Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота. В годы Первой мировой войны Пермские пушечные заводы поставили русской армии пятую часть артиллерийского вооружения, а в годы Великой Отечественной войны – четвертую часть всей артиллерии. В послевоенные годы "Мотовилихинские заводы" освоили также широкую гамму гражданской продукции промышленного назначения.
2025
Путин приехал на артиллерийское производство в Перми

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости.
Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, градообразующее предприятие Перми.
Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в Пермь. "Мотовилихинские заводы" − единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.
Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армии и в более чем 50 странах мира, указано в материалах, предоставленных пресс-службой президента.
"Мотовилиха" находится в контуре управления Госкорпорации "Ростех". Головное предприятие на производственной площадке завода – АО "Специальное конструкторское бюро". Дочерняя структура – ООО "Мотовилиха – гражданское машиностроение".
С 2022 года на производственной площадке предприятия работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас на предприятии вводится более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей, это сборочный и механосборочный цеха, также ведется установка высокопроизводительного оборудования.
"Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота.
В годы Первой мировой войны Пермские пушечные заводы поставили русской армии пятую часть артиллерийского вооружения, а в годы Великой Отечественной войны – четвертую часть всей артиллерии. В послевоенные годы "Мотовилихинские заводы" освоили также широкую гамму гражданской продукции промышленного назначения.
