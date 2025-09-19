Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, приуроченного к 120-летию профсоюзного движения и 35-летию Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас и поздравляю со знаменательными датами – 120-летием профсоюзного движения в нашей стране и 35-летием Федерации независимых профсоюзов России. У профсоюзного движения России богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем", - говорится в приветствии.
По словам Путина, отрадно, что Федерация независимых профсоюзов России бережёт и развивает наследие своих предшественников и по праву считается одним из важнейших, ключевых институтов гражданского общества в России.
"Вы вносите значимый вклад в укрепление социальной стабильности и справедливости, в гармонизацию трудовых отношений в России, выстраиваете конструктивное взаимодействие между государством, объединениями работодателей и профсоюзами. Такая востребованная, многогранная деятельность достойна глубокого признания", - подчеркнул президент.
