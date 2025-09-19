Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/putin-2042951763.html
Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся
Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся - РИА Новости, 19.09.2025
Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, приуроченного к РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:22:00+03:00
2025-09-19T12:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, приуроченного к 120-летию профсоюзного движения и 35-летию Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас и поздравляю со знаменательными датами – 120-летием профсоюзного движения в нашей стране и 35-летием Федерации независимых профсоюзов России. У профсоюзного движения России богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем", - говорится в приветствии. По словам Путина, отрадно, что Федерация независимых профсоюзов России бережёт и развивает наследие своих предшественников и по праву считается одним из важнейших, ключевых институтов гражданского общества в России. "Вы вносите значимый вклад в укрепление социальной стабильности и справедливости, в гармонизацию трудовых отношений в России, выстраиваете конструктивное взаимодействие между государством, объединениями работодателей и профсоюзами. Такая востребованная, многогранная деятельность достойна глубокого признания", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250917/otpusk-2042404944.html
https://ria.ru/20250919/opros-2042915502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся

Путин: профсоюзы всегда играли важную роль в защите прав и интересов трудящихся

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, приуроченного к 120-летию профсоюзного движения и 35-летию Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас и поздравляю со знаменательными датами – 120-летием профсоюзного движения в нашей стране и 35-летием Федерации независимых профсоюзов России. У профсоюзного движения России богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем", - говорится в приветствии.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней
17 сентября, 10:32
По словам Путина, отрадно, что Федерация независимых профсоюзов России бережёт и развивает наследие своих предшественников и по праву считается одним из важнейших, ключевых институтов гражданского общества в России.
"Вы вносите значимый вклад в укрепление социальной стабильности и справедливости, в гармонизацию трудовых отношений в России, выстраиваете конструктивное взаимодействие между государством, объединениями работодателей и профсоюзами. Такая востребованная, многогранная деятельность достойна глубокого признания", - подчеркнул президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Вчера, 10:35
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала