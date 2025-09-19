https://ria.ru/20250919/peterburg-2043103721.html

В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель иномарки на повороте сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, ДТП произошло в 18.51 мск на Ленинском проспекте, 75. "Водитель автомобиля Audi, осуществляя поворот, совершил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода с двумя детьми в возрасте 8 и 10 лет", – говорится в сообщении. В полиции уточняют, что пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, в состоянии средней тяжести. По факту ДТП организована проверка.

