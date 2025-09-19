Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/peterburg-2043103721.html
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу - РИА Новости, 19.09.2025
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу
Водитель иномарки на повороте сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T23:19:00+03:00
2025-09-19T23:19:00+03:00
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель иномарки на повороте сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, ДТП произошло в 18.51 мск на Ленинском проспекте, 75. "Водитель автомобиля Audi, осуществляя поворот, совершил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода с двумя детьми в возрасте 8 и 10 лет", – говорится в сообщении. В полиции уточняют, что пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, в состоянии средней тяжести. По факту ДТП организована проверка.
https://ria.ru/20250919/dtp-2043086650.html
https://ria.ru/20250919/sk-2042977430.html
красносельский район
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красносельский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу

В Петербурге иномарка на повороте сбила переходивших дорогу женщину и двух детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель иномарки на повороте сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ДТП произошло в 18.51 мск на Ленинском проспекте, 75.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека
Вчера, 20:42
"Водитель автомобиля Audi, осуществляя поворот, совершил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода с двумя детьми в возрасте 8 и 10 лет", – говорится в сообщении.
В полиции уточняют, что пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП организована проверка.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Пензенской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Вчера, 14:27
 
ПроисшествияКрасносельский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала