https://ria.ru/20250919/peterburg-2043103721.html
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу - РИА Новости, 19.09.2025
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу
Водитель иномарки на повороте сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T23:19:00+03:00
2025-09-19T23:19:00+03:00
2025-09-19T23:19:00+03:00
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель иномарки на повороте сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, ДТП произошло в 18.51 мск на Ленинском проспекте, 75. "Водитель автомобиля Audi, осуществляя поворот, совершил наезд на 48-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода с двумя детьми в возрасте 8 и 10 лет", – говорится в сообщении. В полиции уточняют, что пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, в состоянии средней тяжести. По факту ДТП организована проверка.
https://ria.ru/20250919/dtp-2043086650.html
https://ria.ru/20250919/sk-2042977430.html
красносельский район
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красносельский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге автомобиль сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу
В Петербурге иномарка на повороте сбила переходивших дорогу женщину и двух детей