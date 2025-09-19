В Петербурге обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина
В Петербурге обнаружили контейнер с 1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов рублей
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга обнаружен контейнер с 1,5 тоннами кокаина, прибывший на судне из Эквадора, стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной таможенной службой Российской Федерации пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию морским транспортом. В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта города Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне "Cool Emerald" из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)", - говорится в релизе.
Уточняется, что оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей.
По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).
"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание всех участников наркотрафика", - добавили в ФСБ.
