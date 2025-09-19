https://ria.ru/20250919/peterburg-2042879138.html
В Петербурге нашли место, где агент Киева заминировал автомобиль
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. РИА Новости нашло локацию в Санкт-Петербурге, где агент Киева заминировал автомобиль главы одного из оборонных предприятий, это придомовая территория многоэтажного дома на северо-востоке города. Накануне ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий. Агенты спецслужб Украины собирались взорвать его автомобиль, заложив под него бомбу. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины. Оперативники отследили передвижения украинского агента с камер наблюдения. На видео злоумышленник в длинной юбке пытался имитировать походку пожилого человека и ходил с тростью. В какой-то момент он подошел к внедорожнику, скрылся за ним и после некоторого времени ушел в обратном направлении. Двор, где находился автомобиль, который заминировал переодевшийся в пенсионерку агент Киева, находится в Калининском районе Петербурга, выяснил корреспондент РИА Новости. Это придомовая территория 16-этажного многоквартирного дома. Сейчас этого внедорожника там уже нет. Обстановка во дворе спокойная. Местные жители о случившемся ничего не знают. Согласно видеокадрам допроса задержанного, которые в четверг опубликовал телеканал RT, молодой человек забрал из тайника на кладбище пакет, где находилось устройство в виде черного пауэрбанка с магнитами, а также скотч и зеркало от машины. После чего куратор направил ему точные координаты автомобиля руководителя предприятия ОПК. Сначала задержанный поехал в парк "Сосновка", где переоделся и направился непосредственно к месту исполнения задания.
