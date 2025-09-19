Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нашли место, где агент Киева заминировал автомобиль
06:06 19.09.2025 (обновлено: 07:09 19.09.2025)
В Петербурге нашли место, где агент Киева заминировал автомобиль
В Петербурге нашли место, где агент Киева заминировал автомобиль - РИА Новости, 19.09.2025
В Петербурге нашли место, где агент Киева заминировал автомобиль
РИА Новости нашло локацию в Санкт-Петербурге, где агент Киева заминировал автомобиль главы одного из оборонных предприятий, это придомовая территория... РИА Новости, 19.09.2025
происшествия
санкт-петербург
киев
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. РИА Новости нашло локацию в Санкт-Петербурге, где агент Киева заминировал автомобиль главы одного из оборонных предприятий, это придомовая территория многоэтажного дома на северо-востоке города. Накануне ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий. Агенты спецслужб Украины собирались взорвать его автомобиль, заложив под него бомбу. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины. Оперативники отследили передвижения украинского агента с камер наблюдения. На видео злоумышленник в длинной юбке пытался имитировать походку пожилого человека и ходил с тростью. В какой-то момент он подошел к внедорожнику, скрылся за ним и после некоторого времени ушел в обратном направлении. Двор, где находился автомобиль, который заминировал переодевшийся в пенсионерку агент Киева, находится в Калининском районе Петербурга, выяснил корреспондент РИА Новости. Это придомовая территория 16-этажного многоквартирного дома. Сейчас этого внедорожника там уже нет. Обстановка во дворе спокойная. Местные жители о случившемся ничего не знают. Согласно видеокадрам допроса задержанного, которые в четверг опубликовал телеканал RT, молодой человек забрал из тайника на кладбище пакет, где находилось устройство в виде черного пауэрбанка с магнитами, а также скотч и зеркало от машины. После чего куратор направил ему точные координаты автомобиля руководителя предприятия ОПК. Сначала задержанный поехал в парк "Сосновка", где переоделся и направился непосредственно к месту исполнения задания.
2025
Место в Санкт-Петербурге, где агент Киева заминировал автомобиль
РИА Новости нашло локацию в Санкт-Петербурге, где агент Киева заминировал автомобиль главы одного из оборонных предприятий, это придомовая территория многоэтажного дома на северо-востоке города.
В Петербурге нашли место, где агент Киева заминировал автомобиль

РИА Новости нашло двор, где подложили бомбу под авто главы оборонпредприятия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. РИА Новости нашло локацию в Санкт-Петербурге, где агент Киева заминировал автомобиль главы одного из оборонных предприятий, это придомовая территория многоэтажного дома на северо-востоке города.
Накануне ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий. Агенты спецслужб Украины собирались взорвать его автомобиль, заложив под него бомбу.
Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге
26 июня, 09:00
26 июня, 09:00
Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины. Оперативники отследили передвижения украинского агента с камер наблюдения. На видео злоумышленник в длинной юбке пытался имитировать походку пожилого человека и ходил с тростью. В какой-то момент он подошел к внедорожнику, скрылся за ним и после некоторого времени ушел в обратном направлении.
Двор, где находился автомобиль, который заминировал переодевшийся в пенсионерку агент Киева, находится в Калининском районе Петербурга, выяснил корреспондент РИА Новости. Это придомовая территория 16-этажного многоквартирного дома. Сейчас этого внедорожника там уже нет. Обстановка во дворе спокойная. Местные жители о случившемся ничего не знают.
Согласно видеокадрам допроса задержанного, которые в четверг опубликовал телеканал RT, молодой человек забрал из тайника на кладбище пакет, где находилось устройство в виде черного пауэрбанка с магнитами, а также скотч и зеркало от машины. После чего куратор направил ему точные координаты автомобиля руководителя предприятия ОПК. Сначала задержанный поехал в парк "Сосновка", где переоделся и направился непосредственно к месту исполнения задания.
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье
25 июня, 12:25
25 июня, 12:25
 
