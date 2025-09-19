https://ria.ru/20250919/pavlograd-2042857608.html
В Павлограде прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
